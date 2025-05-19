Dafang экспортирует четыре однобалочных мостовых крана европейского типа высокой грузоподъемности в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Мостовые краны спроектированы в соответствии с европейским стандартом FEM, имеют квадратную корбчатую конструкцию и европейскую канатную электрическую таль в качестве подъемного механизма.

Henan Dafang Heavy Machine экспортировала четыре европейских мостовых крана HD в Монголию, что расширило промышленные возможности региона.

В поставку вошли два крана грузоподъемностью 3 тонны и два крана грузоподъемностью 2 тонны.

Краны спроектированы в соответствии с европейским стандартом FEM, имеют квадратную коробчатую конструкцию и европейскую канатную электрическую лебедку в качестве подъемного механизма.

Они оснащены двухскоростным подъемом и частотным управлением для перемещения крана и работы тележки, что обеспечивает точность операций.

С пролетами от 9 до 15,66 метров и высотой от 3,6 до 15 метров краны подходят для различных промышленных применений

Области применения включают мастерские, склады и такие отрасли, как машиностроение, металлургия и нефтехимия.

Европейские одномостовые краны Dafang предлагают несколько режимов работы, включая ручное и дистанционное управление или их комбинацию, для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей.

Они предназначены для сред с температурой от -20 до 40 градусов по Цельсию и имеют рабочий класс A5.

Краны полезны для задач, требующих точного позиционирования и сборки крупных деталей.

В их конструкции приоритет отдается простоте обслуживания, а подъемные и ходовые механизмы легко ремонтировать и заменять, что сокращает время простоя и обеспечивает непрерывное производство.

Использование высококачественных материалов продлевает срок службы кранов, снижая необходимость в частом техническом обслуживании, сказал Дафан.

Кроме того, их профессиональный дизайн включает в себя прочную жесткость, легкий вес и экономичную конструкцию, что экономит пространство на заводе и инвестиционные затраты, обеспечивая при этом производительность.

В своем заявлении Dafang сказал: «Dafang проектирует однобалочный мостовой кран HD European в соответствии с европейским стандартом FEM. Основная балка представляет собой квадратную коробчатую конструкцию.

«Он работает в сочетании с европейской канатной электрической лебедкой в ​​качестве подъемного механизма. Он также использует двухскоростной подъем и метод управления переменной частотой для перемещения крана и работы тележки».

источник: MiddleAsianNews

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