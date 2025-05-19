Расширение железной дороги Монголия—Китай увеличит пропускную способность транспортировки угля на 30 млн тонн

CentralAsia (MNG) -

Второй железнодорожный пограничный переход соединит Китай и Монголию в ближайшем будущем. Строительство началось в среду 14 мая.

После ввода в эксплуатацию он может значительно увеличить экспорт угля из Монголии. Добыча полезных ископаемых является ключевым сектором экономики Монголии, на долю которого приходится 28% от общего ВВП.

Парламент Монголии ратифицировал стратегическое партнерство между Монголией и Китайской Народной Республикой по совместному строительству новой трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод протяженностью 19,5 км, которая соединит две страны.

Проект представляет собой расширение существующей железнодорожной сети, которая не доходила до границы, и для доставки грузов требовались грузовики.

Правительство Монголии в пресс-релизе заявило, что после ввода в эксплуатацию эта железнодорожная линия увеличит пропускную способность транспортировки угля на 30 миллионов тонн и позволит расширить угольную шахту Таван-Толгой, которая имеет огромный потенциал благодаря неиспользованным месторождениям коксующегося угля.

Железнодорожное сообщение также увеличит доход от продажи угля на 1,5 млрд долларов США в год, увеличив экономический рост на 0,8% в год, что поможет Монголии сохранить экономический рост на уровне выше 6% и сдержать инфляцию на уровне 5%.

Впервые предложенный в 2009 году, проект подвергся значительным задержкам. Переговоры продвинулись с тех пор, как премьер-министр включил его в число 14 «мегапроектов», включенных в Программу действий правительства Монголии на 2024-2028 годы.

Строительство будет контролироваться государственной компанией АО «Эрдэнэс-Тавантолгой» в Монголии, а также компанией China Energy и ее дочерними компаниями в материковом Китае.

Правительство заявило, что если будут подключены другие пограничные переходы, такие как Ханги—Мандал и Шивээхурэн—Сэхээ, то к 2030 году общий объем экспорта угля из Монголии может достичь 120 миллионов тонн.

«Ратификация демонстрирует единодушную поддержку всего парламента этому проекту и амбициозной программе роста правительства», — заявил премьер-министр Монголии.

«Это партнерство открывает ценные экспортные и инвестиционные возможности, открывая природные ресурсы Монголии для привлечения новых инвестиций в страну. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества в этих областях и расширения наших возможностей как страны, богатой критически важными минералами», — сказал он.

«Ратификация Великим Государственным Хуралом дает зеленый свет проекту преобразований, который изменит нашу экспортную отрасль. Годы чрезмерной зависимости от автотранспорта подходят к концу, и наши расширенные возможности обеспечат рабочие места, рост и другие выгоды для всех монголов», — добавил министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж.

источник: MiddleAsianNews

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