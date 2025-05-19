Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости

CentralAsia (CA) - У бывшего президента США, 82-летнего Джо Байдена, диагностирована «агрессивная форма рака простаты», сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена.

По данным газеты, диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая, после того, как врачи осмотрели Байдена из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал «дальнейшего обследования». NBC News добавляет, что найденное у Байдена онкологическое заболевание характеризуется метастазами в кости.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорится в заявлении пресс-секретаря. По его словам, Байден и семья бывшего президента изучают варианты лечения вместе с врачами.

Во время своего президентского срока Джо Байден заявлял, что ранее заболел раком кожи. Его причиной он назвал проблемы с изменением климата и загрязнения окружающей среды.