Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии

Никушор Дан

CentralAsia (CA) - На президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, он обогнал своего оппонента лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prezenta.roaep.ro.

По итогам обработки 100% бюллетеней Дан набрал более 6,1 млн голосов (53,60%), а Симион более 5,3 млн голосов (46,40%).

«Завтра Румыния начинает новый этап и нуждается в каждом из вас»,— сказал Никушор Дан, объявив о своей победе.

Симион в социальных сетях выложил видеообращение с признанием поражения, он также поздравил с победой Дана.

По информации румынского издания Hotnews, после того, как стало известно о победе мэра Бухареста, улицы города заполнились людьми, которые скандировали имя Никушора Дана и кричали «Россия, не забывай, Румыния не твоя!».

Ранее ультраправый кандидат Джордже Симион победил в первом туре выборов президента Румынии. После подсчета 100% бюллетеней политик получил 40,96%.

Перед вторым туром, Симион, которого обвиняют в связях с Россией, предложил обязать Украину возместить полученную страной румынскую систему ПВО Patriot.