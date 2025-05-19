Батцэцэг посетит с официальным визитом Республику Филиппины

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Республику Филиппины с официальным визитом с 18 по 20 мая по приглашению министра иностранных дел Филиппин Энрике А. Манало. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Данный визит является первым визитом в Республику Филиппины на уровне министра иностранных дел Монголии с 1984 года, или 41 год спустя, и является ответным визитом на официальный визит министра иностранных дел страны Энрике А. Манало в Монголию в 2024 году.

В рамках визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретится с президентом Республики Филиппины и председателем Сената, проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Энрике А. Манало и выступит с совместным заявлением.

По данным МИД, основной целью визита является расширение и развитие дружеских отношений и сотрудничества с Филиппинами, влиятельным членом АСЕАН, стимулирование политического диалога, расширение взаимодействия между министерствами иностранных дел, а также обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в международном и региональном сотрудничестве.

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