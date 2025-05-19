Кыргызстан и Таджикистан обсудили возобновление автобусного сообщения между странами

CentralAsia (TJ) - Глава Минтранса Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев и министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим рассмотрели вопрос возобновления автобусного сообщения по маршрутам Худжанд – Ош, Худжанд – Баткен и Исфара – Баткен. Встреча министров состоялась в Астане, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Указанные маршруты ранее уже были согласованы и открыты транспортными органами двух стран. Однако из-за закрытия кыргызско-таджикской границы в мае 2021 года транспортные сообщения между странами были приостановлены.

Кроме того, было предложено возобновить эксплуатацию участка железной дороги Спитамен – Истиклол – Спитамен в Согдийской области для перевозки грузов из Кыргызстана.

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