Президент Узбекистана посетит Венгрию и Словению

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19−22 мая совершит официальные визиты в Венгрию и Словению, сообщила пресс-служба главы государства.

19 мая в Будапеште Шавкат Мирзиёев проведёт переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном и встречи с официальными лицами и руководителями венгерских компаний. В повестке дня вопросы расширения сотрудничества и стратегического партнёрства.

21 мая президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в столице Венгрии.

22 мая Шавкат Мирзиёев встретится в Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведёт переговоры с руководством парламента и правительства, а также примет участие в совместных деловых мероприятиях.

Будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.