Мэр Варшавы Тшасковский и консерватор Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше, - экзитполы

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий

CentralAsia (CA) - В Польше на президентских выборах вперед вышли два кандидата, но ни один из них не получил более 50% голосов для победы, следует из данных экзитполов, которые приводит Polsatnews.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, поддерживаемый правящей «Гражданской коалицией» во главе с премьер-министром Дональдом Туском, получил 31,1%, показал latepoll — опрос, проведенный Ipsos, который учитывает как данные опроса избирателей, так и с 50% участков. Тшасковский занимает пост мэра Варшавы с 2018 года, придерживается проевропейских и либеральных взглядов.

С небольшим отрывом за ним следует Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость» (PiS, не входит в нее), к которой принадлежит уходящий президент Анджей Дуда. У Навроцкого 29,1%. Дуда занимал пост главы государства два срока подряд. Навроцкий — историк, занимающийся темой антикоммунистического сопротивления.

За ними следует кандидат от ультраправой партии «Конфедерация» Славомир Менцен с 14,8%. С таким числом голосов он не пройдет во второй тур. Другие кандидаты набрали менее 10% голосов.

Более ранний экзитпол показывал следующие данные: Тшасковский — 30,8%, Навроцкий — 29,1%, Менцен — 15,4%.

Второй тур выборов пройдет 1 июня.