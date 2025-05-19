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Премьер Словакии Фицо после покушения перенес три операции
Предыстория: Неизвестный расстрелял премьер-министра Словакии Роберта Фицо

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что власти скрывали сведения о третьей операции, которую провели главе правительства страны Роберту Фицо после покушения на него. До этого общественность знала только о двух хирургических вмешательствах. Министр сказал, что состояние премьера во время лечения было очень тяжелым.

«Третья операция вызвала бы серьезное недовольство. Мы очень боялись реакции — мол, как так, что-то пошло не так»,— сказал Калиняк в эфире национального телеканала RTVS.

Он добавил, что информацию о состоянии Фицо после покушения сообщали в основном политики, а не представители медицины. «Врачи не хотели выступать, потому что боялись. Это было покушение!» — сказал он.

Нападение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года. В него стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула — он объяснял свой поступок политическими мотивами.

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