Гражданка Казахстана погибла при падении рекламного щита в аэропорту Египта

CentralAsia (KZ) - Женщина погибла в зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха после падения на нее рекламного щита, сообщил «РИА Новости» официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Погибшая была гражданкой Казахстана, две ее соотечественницы также получили легкие травмы, уточнил Смадияров. Он добавил, что с родственниками погибшей уже связались.

По словам представителя МИД республики, министр гражданской авиации Египта взял инцидент «на свой личный контроль», на место происшествия была направлена комиссия, ведутся следственные мероприятия.

Первым о происшествии сообщил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что рекламный щит упал на двух женщин во время посадки на рейс до Астаны. Одна из них скончалась на месте, а вторая пострадавшая получила сильные порезы.

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