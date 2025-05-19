В аэропорту Стамбула задержали трех гражданок Узбекистана за контрабанду золота

CentralAsia (UZ) - Три гражданки Узбекистана были задержаны в стамбульском аэропорту при попытке незаконно провезти золото в половых органах. Об этом сообщает газета Sozcu.

Женщины прибыли 25 апреля рейсом из Шымкента. При первичном досмотре багажа ничего подозрительного обнаружено не было. Однако внимание сотрудников привлекли рентгеновские снимки, которые показали наличие инородных предметов в поясничной области у пассажирок.

По указанию прокуратуры подозреваемых доставили в больницу для дополнительного обследования. Повторный рентген подтвердил наличие посторонних предметов. В специальной зоне под контролем женщин-полицейских у всех трех женщин были изъяты спрятанные в половых органах золотые слитки.

Всего у задержанных извлекли 120 слитков, общий вес золота составил чуть более 6 кг. По данном случаю ведется расследование.

Осенью прошлого года в аэропорту Измира правоохранители задержали шестерых узбекистанок при попытке провоза более 9 кг золота, спрятанного в их гениталиях. При обыске пассажирок изъяли 82 золотых слитка.