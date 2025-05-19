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Австрия победила на «Евровидении-2025»
Певец JJ стал победителем «Евровидения»
Певец JJ стал победителем «Евровидения»

CentralAsia (CA) -  Австрийский исполнитель JJ выиграл конкурс «Евровидение-2025» с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357), третье —Томми Кэш из Эстонии (356).

JJ победил в том числе в голосовании жюри, которое отдало певцу 258 баллов, говорится в сообщении на сайте «Евровидения». Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей

В десятку лидеров «Евровидения-2025» вошли:

  • Австрия (436 баллов);
  • Израиль (357);
  • Эстония (356);
  • Швеция (321);
  • Италия (256);
  • Греция (231);
  • Франция (230);
  • Албания (218);
  • Украина (218);
  • Швейцария (214).

Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.

«Евровидение-2025» проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. 

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