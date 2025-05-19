Австрия победила на «Евровидении-2025»
- Азия и мир, общество
- 11:34, 19 мая 2025
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Певец JJ стал победителем «Евровидения»
CentralAsia (CA) - Австрийский исполнитель JJ выиграл конкурс «Евровидение-2025» с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357), третье —Томми Кэш из Эстонии (356).
JJ победил в том числе в голосовании жюри, которое отдало певцу 258 баллов, говорится в сообщении на сайте «Евровидения». Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей
В десятку лидеров «Евровидения-2025» вошли:
- Австрия (436 баллов);
- Израиль (357);
- Эстония (356);
- Швеция (321);
- Италия (256);
- Греция (231);
- Франция (230);
- Албания (218);
- Украина (218);
- Швейцария (214).
Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.
«Евровидение-2025» проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая.
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