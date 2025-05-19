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Трамп пожелал скорейшего выздоровления от рака экс-президенту Байдену

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления 46 президенту США Джо Байдену, которому диагностировали рак простаты.

«Мы с Меланией (супруга Дональда Трампа) опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания (супруге Джо Байдена) Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления»,— написал Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам пресс-секретаря Джо Байдена, о диагнозе стало известно в пятницу, 16 мая. Несмотря на то, что форма заболевания считается высокозлокачественным, оно все еще чувствительно к гормональному лечению. Сейчас семья экс-президента ищет подходящий метод лечения.

Во время своего президентского срока Джо Байден заявлял, что ранее заболел раком кожи. Его причиной он назвал проблемы с изменением климата и загрязнения окружающей среды.

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