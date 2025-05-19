В Казахстане выявлено 329 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане все еще циркулирует коронавирус. Минздрав Казахстана сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. С начала 2025 года зарегистрировали 329 подтвержденных случаев COVID-19, летальных исходов не было.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость снизилась в 3,7 раза.

Сейчас в стационарах получают лечение два пациента с коронавирусом средней степени тяжести. Занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных — 2%.

Минздрав подтвердил, что в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта Omicron, впервые выявленного в 2022 году.

«Этот вариант характеризуется легким течением заболевания, не требующим стационарного лечения. Основными симптомами являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле и кашель», — сказали врачи.

При этом рост заболеваемости коронавирусом растет в других странах. Минздрав рекомендует:

Избегать тесного контакта с людьми, болеющими острыми респираторными инфекциями;

Часто мыть руки;

Регулярно проветривать помещения;

При наличии симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

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Коронавирус в Казахстане

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