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В Казахстане выявлено 329 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане все еще циркулирует коронавирус. Минздрав Казахстана сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. С начала 2025 года зарегистрировали 329 подтвержденных случаев COVID-19, летальных исходов не было.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость снизилась в 3,7 раза.

Сейчас в стационарах получают лечение два пациента с коронавирусом средней степени тяжести. Занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных — 2%.

Минздрав подтвердил, что в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта Omicron, впервые выявленного в 2022 году.

«Этот вариант характеризуется легким течением заболевания, не требующим стационарного лечения. Основными симптомами являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле и кашель», — сказали врачи.

При этом рост заболеваемости коронавирусом растет в других странах. Минздрав рекомендует:

  • Избегать тесного контакта с людьми, болеющими острыми респираторными инфекциями;
  • Часто мыть руки;
  • Регулярно проветривать помещения;
  • При наличии симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
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Коронавирус в Казахстане
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