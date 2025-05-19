В Казахстане выявлено 329 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане все еще циркулирует коронавирус. Минздрав Казахстана сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. С начала 2025 года зарегистрировали 329 подтвержденных случаев COVID-19, летальных исходов не было.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость снизилась в 3,7 раза.
Сейчас в стационарах получают лечение два пациента с коронавирусом средней степени тяжести. Занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных — 2%.
Минздрав подтвердил, что в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта Omicron, впервые выявленного в 2022 году.
«Этот вариант характеризуется легким течением заболевания, не требующим стационарного лечения. Основными симптомами являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле и кашель», — сказали врачи.
При этом рост заболеваемости коронавирусом растет в других странах. Минздрав рекомендует:
- Избегать тесного контакта с людьми, болеющими острыми респираторными инфекциями;
- Часто мыть руки;
- Регулярно проветривать помещения;
- При наличии симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.