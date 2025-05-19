В Узбекистане последний звонок пройдет 24 мая

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В этом году последний звонок в школах Узбекистана прозвучит 24 мая — на день раньше обычного.

Это связано с тем, что 25 мая, когда традиционно завершается учебный год, выпадает на воскресенье.

Праздничные мероприятия пройдут в привычной торжественной атмосфере. Особое внимание будет уделено выпускникам 11-х классов, для которых это прощание со школой станет началом нового жизненного этапа.