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В Узбекистане последний звонок пройдет 24 мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В этом году последний звонок в школах Узбекистана прозвучит 24 мая — на день раньше обычного.

Это связано с тем, что 25 мая, когда традиционно завершается учебный год, выпадает на воскресенье.

Праздничные мероприятия пройдут в привычной торжественной атмосфере. Особое внимание будет уделено выпускникам 11-х классов, для которых это прощание со школой станет началом нового жизненного этапа.

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