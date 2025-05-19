В Узбекистане последний звонок пройдет 24 мая
- Узбекистан, общество
- 12:52, 19 мая 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В этом году последний звонок в школах Узбекистана прозвучит 24 мая — на день раньше обычного.
Это связано с тем, что 25 мая, когда традиционно завершается учебный год, выпадает на воскресенье.
Праздничные мероприятия пройдут в привычной торжественной атмосфере. Особое внимание будет уделено выпускникам 11-х классов, для которых это прощание со школой станет началом нового жизненного этапа.
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