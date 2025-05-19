В Узбекистане ремонт и разметка дорог теперь будут проводиться только ночью

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CentralAsia (UZ) - С 1 июня в Узбекистане все работы по ремонту городских дорог и нанесению дорожной разметки будут осуществляться исключительно в ночное время с 21:00 до 07:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов со ссылкой на поручение главы государства и постановление правительства.

Это означает, что проведение подобных работ днем, когда транспортный поток наиболее интенсивен, теперь запрещено. Исключения допускаются только в выходные дни, а также в случаях, когда проведение работ нельзя отложить.

Постановление принято по поручению президента и направлено на повышение удобства для водителей и пешеходов.

В пресс-службе главы государства отметили, что многочисленные жалобы граждан касались именно дневных дорожных работ, которые затрудняли передвижение по городу. Особенно сильно это ощущалось в часы пик, когда горожане спешили на работу, в школы или медицинские учреждения.