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В Узбекистане ремонт и разметка дорог теперь будут проводиться только ночью
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  С 1 июня в Узбекистане все работы по ремонту городских дорог и нанесению дорожной разметки будут осуществляться исключительно в ночное время с 21:00 до 07:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов со ссылкой на поручение главы государства и постановление правительства.

Это означает, что проведение подобных работ днем, когда транспортный поток наиболее интенсивен, теперь запрещено. Исключения допускаются только в выходные дни, а также в случаях, когда проведение работ нельзя отложить. 

Постановление принято по поручению президента и направлено на повышение удобства для водителей и пешеходов. 

В пресс-службе главы государства отметили, что многочисленные жалобы граждан касались именно дневных дорожных работ, которые затрудняли передвижение по городу. Особенно сильно это ощущалось в часы пик, когда горожане спешили на работу, в школы или медицинские учреждения.

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