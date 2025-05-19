В ВСУ сообщили об отражении атаки более 112 российских дронов. Минобороны РФ о 35 сбитых украинских беспилотниках

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CentralAsia (CA) - Российские военные в ночь на 19 мая атаковали Украину, применив 112 беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские силы ПВО сбили 76 дронов, еще 35 «локационно потеряны» и упали без негативных последствий. По данным ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Власти Сумской области сообщили, что в результате атаки ранены два человека в Шосткинской общине. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что под удар также попала Конотопская община, произошли пожары в нежилых зданиях.

Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило 35 украинских беспилотников, в том числе 26 дронов над территорией аннексированного Крыма, восемь — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 19 мая в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по автомобилю погибла одна местная жительница. Еще женщина, находившаяся в машине, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.