Армения не обсуждает вывод российской военной базы с территории страны, - спикер Симонян

CentralAsia (CA) - Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Об этом на совместной пресс-конференции с председателем палаты представителей Кипра Аннитой Деметриу заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РБК.

«Ничего подобного нет. Армения сейчас не обсуждает вопрос вывода военной базы России с территории Армении», — сказал он. По словам Симоняна, «это абсурд, я впервые от вас слышу». «Это не обсуждается и не может обсуждаться», — сказал он журналистам.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что необходимости в пребывании иностранных военных сил на территории Армении нет. Как пишет РИА Новости, вслед за этим депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян выразил мнение, что вывод российской базы может являться одним из предварительных условий мира между Баку и Ереваном и что позиции двух стран согласованы.

По действующему договору между Россией и Арменией, срок пребывания военной базы в Гюмри в Ширакской области заканчивается в 2044 году. База находится в ведомстве ФСБ и выполняет задачи по охране государственных границ республики.