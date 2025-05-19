Дожди с грозами сохранятся на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, 20-22 мая, в Казахстане ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал, сообщает «Казгидромет».

Только на востоке, 20-21 мая на юге, юго-востоке страны будет без осадков. Но ожидается пыльная буря на юге и юго-востоке.

Сильный дождь прогнозируется 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая днем в Актюбинской областях. На юго-западе и востоке Казахстана – туман.

Температура воздуха на западе и северо-западе понизится днем до +15+25 градусов. На севере страны, наоборот, повысится до +20+29 градусов, в центре и на востоке – до +22+33 градусов, на юге – до +28+38 градусов, на юго-востоке до +30+38 градусов.

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