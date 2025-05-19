ВОЗ сократит число департаментов из-за нехватки финансирования

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников и уменьшить количество департаментов с 76 до 34 из-за нехватки финансирования. Об этом 19 мая сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

«В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до семи человек, а количество департаментов — с 76 до 34», — сообщил он.

По его словам, ВОЗ в следующем двухлетнем периоде столкнется с дефицитом бюджета в $500 млн. Глава организации отметил, что из-за прекращения финансирования со стороны США, по меньшей мере, в 70 странах пациенты пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а люди сталкиваются с увеличением расходов на здравоохранение.

«Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», — добавил Гебрейесус.

Помощник гендиректора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас 1 мая сообщил, что организация не сможет выплатить сотрудникам 25% зарплат в 2026 и 2027 годах из-за прекращения американского финансирования. По его словам, ВОЗ пока не знает, сколько работников ей придется сократить.

США — крупнейший спонсор ВОЗ (18% общего финансирования ежегодно). Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации в январе 2025 года стало решение о выходе США из ВОЗ, которую он обвинил в «неправильных действиях во время пандемии COVID-19» и неспособности «провести необходимые реформы». После этого ВОЗ заморозила набор новых сотрудников, приостановила инвестиции и ограничила число командировок. Сотрудникам старше 55 лет ВОЗ предложила по своему желанию досрочно выйти на пенсию с выплатой четырехмесячной зарплаты.