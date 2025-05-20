Монгольская школьница завоевала серебряную медаль на Международной Менделеевской олимпиаде

Одгэрэл Мөнхбаатар

CentralAsia (MNG) -

В бразильском городе Белу-Оризонти завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-59), в которой участвовали сорок стран.

Участница из Монголии, ученица 11 класса международной школы «Бага тэнгэр», ОДГЭРЭЛ Мөнхбаатар завоевала на этой олимпиаде серебряную медаль.

Одгэрэл Мөнхбаатар

Всего в олимпиаде три тура: два теоретических и экспериментальный. Задания первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором туре участники должны продемонстрировать универсальность своей подготовки, выполнив по одному заданию из каждого раздела: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.

Международная Менделеевская олимпиада - правопреемница Всесоюзной олимпиады школьников по химии. Проводится с 1992 года, продолжив советскую нумерацию. Это международный проект химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонда Андрея Мельниченко в сфере развития научных талантов. В 2026 году юбилейный турнир ММО пройдет в Москве.

С 2004 года в Менделеевских олимпиадах, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Северной Македонии и Румынии. В последующие годы в Олимпиаду влились команды, представляющие страны из разных уголков мира: Австрию, Бразилию, Венгрию, Израиль, Иран, Китай, Монголию, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Сирию, Словакию, Турцию, Хорватию, Чехию.

источник: MiddleAsianNews

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