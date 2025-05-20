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Две золотые медали завоевали спортсменки из Монголии на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  

Наши спортсменки оказались лучшими в поднятии гирь.

С 14 по 19 мая в столице Кыргызстана Бишкеке проходил чемпионат Азии по гиревому спорту. В нем принимали участие спортсмены из восьми стран мира: Индии, Таиланда, Монголии, Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Уянгаа Болдбаатар
Уянгаа Болдбаатар
Чулуунчимэг Чулуунбат.
Чулуунчимэг Чулуунбат.

Так, в весовой категории 85+ килограммов два «золота» завоевала Уянгаа Болдбаатар. В весе 68 килограммов лучшей оказалась Чулуунчимэг Чулуунбат.

В первый день чемпионата Азии Төмөрпүрэв Цонх завоевал серебряную медаль в весовой категории +85 кг среди мужчин, а Тэгшжаргал Санждорж завоевал бронзовую медаль в весовой категории +85 кг среди мужчин.

источник: MiddleAsianNews

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