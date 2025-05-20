Независимые СМИ объединяются для предъявления требований премьер-министру Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -
«Чтобы обеспечить право граждан на получение достоверной, точной и полной информации, независимые медиа-организации должны выполнять свои профессиональные обязанности и публиковать достоверную информацию. В стране, где свобода прессы гарантирована законом, государственные служащие обязаны предоставлять прозрачную и своевременную информацию профессиональным журналистским редакционным группам.
К сожалению, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай не позволил всем средствам массовой информации выполнять свои профессиональные обязанности и распространял информацию ограниченно и, возможно, организованно, что является актом, который не соответствует праву граждан на информацию», — говорится в заявлении независимых СМИ.
Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай дал всего четыре интервью с момента своего назначения на пост премьер-министра Монголии 27 января 2021 года.
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Участие в программе «Приглашенный гость» на Монгольском национальном общественном радио и телевидении 20 февраля 2023 г.
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28 марта 2024 года он принял участие в программе журналистки Ганчимэг Бадамдорж «Говорим из Улан-Батора».
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Интервью с рэпером Sextsagaanbogd или Гантулгой 10 июня 2024 г.
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10 марта 2025 года он дал интервью, журналистке Энэрэл Энхцаг газеты «Өдрийн сонин».
Вышеуказанные программы, как правило, предварительно записаны, смонтированы, не транслируются в прямом эфире и не дают ответов на вопросы, которые хочет знать общественность.
Предыдущие премьер-министры имели традицию предоставлять информацию общественности и открыто отвечать на вопросы журналистов. Но теперь публика постоянно смотрит запутанные программы и не может получить ответы на интересующие ее вопросы.
Поэтому независимые и профессиональные редакционные коллективы едины в своем требовании, чтобы премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай дал открытое, прозрачное и прямое интервью общественности. Мы также требуем, чтобы Управление по делам Правительства Монголии инициировало «Положение премьер-министра по предоставлению открытой и прозрачной информации общественности» и чтобы оно было реализовано действующим и последующим правительствами.
Пожалуйста, отправьте свой ответ на запрос до 23 мая.
Запрос подали следующие редакции:
Сэтгүүл зүйн Инновац, Хөгжлийн Үүр төв
источник: MiddleAsianNews