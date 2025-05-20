МВФ: Монголия должна принять более строгие фискальные меры

CentralAsia (MNG) -

Тарифы США достигли самых высоких уровней за столетие, и многие из самых высоких нацелены на Азию. Регион, который внес почти 60% мирового роста в 2024 году, теперь испытывает свою модель развития, основанную на торговле. Долгое время полагаясь на либерализованную торговлю и глубокую интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости, Азия сталкивается с растущими проблемами, поскольку напряженность между США и Китаем растет, а глобальная торговая политика становится все более неопределенной. Хотя некоторые тарифы были приостановлены, общий климат протекционизма и более слабый мировой спрос оказывают сильное влияние на региональные перспективы.

На этом фоне экономические перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона значительно ухудшились. Прогнозируется, что региональный рост замедлится до 3,9% в 2025 году по сравнению с 4,6% в 2024 году — самое резкое снижение с момента пандемии. Прогнозируется, что развитые экономики Азии вырастут всего на 1,2%, в то время как рост в странах с формирующейся и развивающейся Азией, как ожидается, достигнет 4,5%, что отражает пересмотры в сторону понижения. Рост Китая, как ожидается, останется на уровне около 4%, несмотря на фискальное стимулирование, а экономики стран АСЕАН особенно уязвимы, рост снижен до 4,1% на фоне внешних потрясений и слабого внутреннего спроса. Ожидается, что Индия, менее зависимая от торговли, умеренно замедлится, но останется относительно опережающим лидером.

Тарифы и растущие торговые барьеры грозят подорвать постпандемический импульс региона, особенно с учетом того, что многие азиатские экономики зависят от экспорта на фоне сдержанного внутреннего спроса. Высокое долговое бремя и растущие расходы по займам также сдерживали потребительские расходы в нескольких странах. Хотя спрос на высокотехнологичный экспорт — особенно связанный с ИИ — поддерживал торговлю с США и другими развитыми экономиками, это также увеличило уязвимость Азии к изменениям спроса в США и рискам усиления протекционизма.

Экономика Монголии почувствует влияние

Хотя Монголия напрямую не участвует в текущих тарифных войнах, она остается крайне уязвимой к волновым эффектам эскалации глобальной торговой напряженности, особенно между Соединенными Штатами и Китаем.

Поскольку Китай поглощает более 90 процентов экспорта Монголии, в основном это такие полезные ископаемые, как уголь и медь, любое замедление китайского спроса из-за тарифов или ослабления промышленной активности представляет прямую угрозу экономическому росту и бюджету Монголии. Более низкие цены на сырьевые товары, вызванные возросшей глобальной неопределенностью, могут еще больше подорвать национальный доход, сократить государственные доходы и усилить внешние дисбалансы.

Растущая неопределенность на мировых рынках, вероятно, ослабит доверие инвесторов, особенно в небольших, зависящих от ресурсов экономиках, таких как Монголия. Более слабые иностранные инвестиции будут препятствовать прогрессу в критически важных инфраструктурных, горнодобывающих и диверсификационных проектах, многие из которых являются центральными в повестке дня развития коалиционного правительства. Сокращение как экспортных доходов, так и притока капитала создаст нагрузку на внешние счета Монголии и сильно повлияет на ее финансовую устойчивость.

Это давление уже ощущается через обменный курс. Сокращение притока иностранной валюты ослабило тугрик, повысив стоимость импорта, такого как топливо, машины и потребительские товары. Монголия может столкнуться с ростом инфляции, что подорвет покупательную способность домохозяйств и заставит центральный банк еще больше ужесточить денежно-кредитную политику. В свою очередь, более высокие процентные ставки могут ослабить внутренний спрос, усугубив замедление экономики.

Балансирование политики противодействия порочному циклу

Приоритет политики — восстановить как внешние, так и внутренние балансы и избежать быстрого размывания политических буферов для подготовки к будущим потрясениям.

Необходимы большая фискальная осмотрительность и соблюдение фискальных правил. Чтобы избежать размывания буферов и расширения внешних дисбалансов, правительству следует сдерживать спрос на импорт путем сдерживания текущих расходов и усиления сбора налоговых поступлений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Планируемое сокращение налогов, не связанных с добычей полезных ископаемых, необходимо пересмотреть. Правительству необходимо осторожно подходить к мегапроектам, учитывая существующие недостатки в управлении государственными инвестициями и ограничения в способности поглощать ресурсы.

С ростом инфляции и кредитования BOM необходимо поддерживать жесткие внутренние финансовые условия. Дальнейшее повышение учетной ставки оправдано для сдерживания инфляции и управления инфляционными ожиданиями, в то время как резервные требования должны быть направлены на управление ликвидностью. Лимиты обслуживания долга к доходу небанковского финансового сектора должны быть согласованы с лимитами банковского сектора, чтобы сдержать чрезмерный рост потребительского кредитования и сократить регулятивный арбитраж.

Поправки к закону о центральном банке, включая планы рекапитализации, имеют решающее значение для повышения операционной независимости BOM, а значит, его эффективности и авторитета.

Наконец, большая гибкость обменного курса усилит устойчивость к внешним шокам.

Тигран Погосян (Постоянный представитель МВФ в Монголии)

источник: MiddleAsianNews

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