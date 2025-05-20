Будет создана лаборатория, имеющая международную аккредитацию, для обеспечения двойного контроля за реализацией уранового проекта

CentralAsia (MNG) -

Член Правительства Монголии, Министр Монголии, Управляющий делами правительства Монголии Учрал Ням-Осор сегодня /19.05.2025/ заявил, что достигнута договоренность о создании международно-аккредитованной лаборатории для проведения двойного мониторинга реализации уранового проекта.

В частности, он написал на своем сайте: «Заседание монголо-французской межправительственной комиссии успешно прошло в Париже спустя 11 лет. В этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Французскую сторону возглавляла г-жа Анн-Мари Деко, генеральный секретарь Министерства Европы и иностранных дел, а я лично возглавлял монгольскую сторону. В рамках этого мероприятия мы достигли взаимных договоренностей по ряду вопросов».

В этом контексте были достигнуты взаимные договоренности по ряду вопросов. Включая:

Было выдвинуто предложение о создании в аймаке Дорноговь лаборатории с международной аккредитацией для перепроверки измерений и анализов воздействия радиации радиоактивных минералов на людей, домашний скот и окружающую среду. Инвесторская сторона согласилась поддержать создание аккредитованной лаборатории.

Граждане создадут наблюдательный совет. Независимый совет установит гражданский контроль, создаст условия для прозрачности и открытости, а также обеспечит право общественности на информацию.

В ходе заседания рабочей группы было подписано «Соглашение о техническом сотрудничестве в области гражданской авиации» между Главным управлением гражданской авиации Монголии и Главным управлением гражданской авиации Французской Республики.

Две страны будут расширять и углублять сотрудничество в области вертолетов для оказания экстренной помощи и технической помощи, диверсифицировать источники энергии, а также расширять образовательное и культурное сотрудничество.

Монголия и Франция проведут совместный день, образовательные и культурные мероприятия в ознаменование 60-летия дипломатических отношений.

Правительство Монголии 17 января текущего года подписало инвестиционное соглашение по урановому проекту с французской компанией «Orano Mining». Это позволило реализовать инвестиционный проект по добыче урана, который был приостановлен на долгие годы. Однако одновременно с разработкой соглашения монгольские организации гражданского общества требовали создания международной лаборатории по анализу урана, и впоследствии правительство Монголии приняло решение о создании лаборатории, соответствующей международным стандартам, и совета по гражданскому надзору. Так, управляющий делами правительства Монголии Учрал Ням-Осор возглавил рабочую группу и принял участие в заседании Монголо-Французской межправительственной комиссии, состоявшемся в Париже, и достиг вышеуказанного взаимного соглашения.

источник: MiddleAsianNews

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