Монгольский стартап в сфере ИИ привлекает $3.5 млн на развитие национальной инфраструктуры ИИ

CentralAsia (MNG) -

Egune AI, первая в Монголии фундаментальная платформа ИИ, объявила о получении инвестиций в размере $3.5 млн от Golomt Bank, одного из крупнейших коммерческих банков Монголии.

Финансирование знаменует собой критический момент в цифровой эволюции Монголии, позволяя Egune AI масштабировать свою технологию, повышать доступность услуг и укреплять национальную инфраструктуру ИИ в стране.

Проект Egune AI был запущен в 2022 году с целью создания сверхразумного цифрового помощника, основанного на монгольском языке, культуре и когнитивной идентичности. Благодаря стратегическим инвестициям банка Golomt Bank оценка Egune AI выросла до $38.5 млн, что сделало ее самой дорогой технологической компанией в стране и еще больше укрепило роль Монголии как глобального игрока в области ответственных, культурно обоснованных инноваций в области ИИ.

С момента запуска Монголия стала восьмой страной в мире, которая самостоятельно разработала и обучила собственную базовую модель ИИ. Менее чем за три года Egune AI обучила более 2100 моделей ИИ, разработала набор инструментов на базе ИИ и охватывает более 24 000 ежедневных пользователей, а теперь обслуживает более 70 процентов рынка ИИ в Монголии.

Egune AI решает проблему растущего глобального неравенства в развитии ИИ, создавая для Монголии культурно обоснованную и национальную систему искусственного интеллекта. В мире, где ИИ преимущественно разрабатывается на английском языке, Egune AI борется с угрозой языковой колонизации, гарантируя сохранение и развитие родных языков и идентичностей в цифровую эпоху. В то же время он решает проблему системного неравенства, которое не позволяет развивающимся странам получать доступ к передовым технологиям ИИ и пользоваться ими, предлагая модель для создания экономически эффективной инфраструктуры ИИ с ограниченными знаниями, опытом и ресурсами.

Сочетая ИИ с культурным наследием и национальными приоритетами, Egune AI способствует независимому, инклюзивному и справедливому развитию, позиционируя Монголию как лидера среди стран с развивающейся экономикой в ​​эпоху ИИ.

Для Golomt Bank эти инвестиции олицетворяют обязательство поддерживать отечественные инновации и укреплять позиции Монголии как лидера в области этичного и культурно значимого искусственного интеллекта.

Бадрал Санлиг, основатель и генеральный директор Egune AI: «Эти инвестиции касаются не только технологий, но и национальной идентичности, достоинства и возможностей. Мы создаем ИИ, который понимает монгольский народ, говорит на нашем языке и отражает наш образ мышления. Поддержка Golomt Bank приближает нас к реализации нашего видения ИИ, который служит всем, независимо от культурных и языковых барьеров».

Одонбаатар Амарзаяа, генеральный директор Golomt Bank: «Egune представляет собой тип преобразующей, ориентированной на будущее инновации, которая может определить будущее Монголии. Поддержка Egune AI — это вклад в цифровой суверенитет, наращивание национального потенциала и социальное равенство. Мы гордимся тем, что поддерживаем Egune AI и следующий этап монгольских инноваций».

источник: MiddleAsianNews

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