Министр иностранных дел Монголии нанесла визит вежливости президенту Республики Филиппины

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Республики Филиппины Энрике А. Манало министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посещает Республику Филиппины с официальным визитом 18–20 мая 2025 года.

19 мая 2025 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх нанесла визит вежливости президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу-младшему. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр Батцэцэг передала теплые приветствия от президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и торжественно вручила письмо, адресованное президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу-младшему. Обе стороны подчеркнули широкий потенциал для углубления экономического сотрудничества путем расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и поддержки малых и средних предприятий. Президент и министр иностранных дел провели продуктивные дискуссии по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции Монголии, включая шерсть и шкуры, а также по привлечению инвестиций в ее производственный сектор.

Президент Филиппин отметил, что традиционные дружеские отношения между двумя странами неуклонно развивались на протяжении последних 50 лет, и подтвердил приверженность поддержке активизации филиппино-монгольского сотрудничества во всех секторах в предстоящие полвека. Обе стороны договорились активизировать сотрудничество путем совершенствования правовой базы в сфере труда и социальной защиты, предоставления высококвалифицированных рабочих, адаптированных к обоим рынкам труда, и реализации Программы обмена учителями английского языка.

Министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула, что запуск прямых рейсов станет важным шагом в развитии обменов между людьми, торговли, туризма и культурных связей. Министр Батцэцэг также выразила готовность содействовать монгольским стартапам и молодым предприятиям, заинтересованным в финтехе, искусственном интеллекте и цифровых инновациях, в выходе на филиппинский рынок и поддерживать деятельность частного сектора. Министр иностранных дел Монголии выразила уверенность, что правительство Филиппин продолжит защищать права и интересы граждан Монголии, живущих, работающих и обучающихся в стране.

Стороны обменялись мнениями о реализации совместных проектов и программ, которые согласуют Национальное движение Монголии «Миллиарды деревьев» с Программой Филиппин «Пять миллионов деревьев к 2028 году», способствуя общим целям смягчения последствий изменения климата и обеспечения стабильности экосистемы. Этот официальный визит является важным шагом в расширении отношений и сотрудничества с Филиппинами в рамках более широкого внешнеполитического участия Монголии в Юго-Восточной Азии, согласно данным Министерства иностранных дел Монголии.

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