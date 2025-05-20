Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они продолжались более двух часов

Архивная фотография // AP

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.

Разговор Путина с Трампом длился около двух часов. После этого Путин сообщил журналистам, что «поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения».

Он также заявил, что Россия готова работать с Украиной над «меморандумом о будущем мирном договоре по Украине».

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — добавил он, вновь повторив свой тезис о том, что главное для России — «устранить первопричины этого кризиса».

Дональд Трамп назвал «тон и дух» своей беседы с Путиным «превосходными». По его словам, Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что переговоры начнутся немедленно, о чем, по его словам, он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Трамп также добавил, что «Ватикан был бы очень заинтересован в проведении переговоров».

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, как прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Аудиозапись заявления Ушакова опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

По словам Ушакова, Путин и Трамп подробно обсудили войну России с Украиной (при этом они не говорили о сроках прекращения огня, пишет ТАСС), а также двусторонние отношения. В частности, они упомянули о подготовке очередного обмена заключенными по формуле девять на девять человек.

Трамп заявил, что видит Россию одним из важнейших партнеров США после того, как «в той или иной степени будет урегулирован украинский конфликт», сказал Ушаков. Он добавил, что лидеры России и США планируют организовать личную встречу, но она должна быть «хорошо и всесторонне подготовлена». Пока дата и место встречи не были названы.

«Президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю». Эта концовка тоже фокусирует характер разговора, который состоялся между лидерами», — сказал Ушаков.

«Я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку», — резюмировал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Это третий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после того, как Трамп повторно вступил в должность президента США. Предыдущие беседы состоялись 12 февраля и 18 марта.