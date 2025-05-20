Зеленский отреагировал на заявление Путина о меморандуме мира

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина не будет выводить войска с собственной территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на брифинге вечером 19 мая, передает РБК-Украина.

Зеленский прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Путин сказал Трампу, что Россия предложит Украине разработать «меморандум о будущем мирном договоре», который будет описывать принципы и сроки урегулирования конфликта, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

«Я не знаю, какие там принципы в меморандуме. Будем откровенными. <…> Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать», — сказал Зеленский.

Он cказал, что Украина сможет выработать свое видение меморандума после того, как получит от предложения от России. Однако подчеркнул, что «никто сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома не будет».

«Вопрос здесь не в президенте Трампе. При всем уважении, потому что это наша земля, наше государство, наша армия и наша независимость. Вопрос в том, на что может Украина себе позволить пойти, на что не может. Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных защищать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал он.

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что он говорил с Трампом дважды — до и после его разговора с Владимиром Путиным. Во втором разговоре принимали участие лидеры Франции, Италии, Германии, Финляндии и ЕС.

«В начале двустороннего разговора я подтвердил президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру – очевидно для всех. Также я еще раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. Турция, Ватикан, Швейцария – мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не нужно в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность России к таким результативным переговорам», – сообщил он о первом разговоре.

«Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован – это Путин», – рассказал Зеленский о втором телефонном звонке.