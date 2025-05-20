Politico: Евросоюз сократит дипломатов в 10 представительствах

CentralAsia (CA) - Европейская служба внешних связей намерена сократить часть зарубежных представительств, при этом усилив делегации в странах, помогающих соблюдать санкции против России, сообщило 20 мая издание Politico, ссылаясь на документы и слова двух чиновников, знакомых с планами ЕС.

Ведущий дипломат ЕС Кая Каллас представила план сокращений Еврокомиссии 14 мая. План, рассчитанный на два года, 2026-й и 2027-й, предполагает, что в 10 из 144 представительств сократят большинство сотрудников, останутся только посол и один-два помощника. Всего под сокращения, как ожидается, попадут около 100 местных сотрудников.

Ни одна из иностранных делегаций не будет закрыта, но оставшиеся сотрудники перейдут на удаленную работу, что, по мнению одного из собеседников Politico, равносильно закрытию представительств.

Под сокращение попали представительства в странах, где раньше ЕС стремился помогать в развитии, например, в Беларусь или Лесото, рассказал один из источников.

В рамках этих изменений некоторые зарубежные представительства ЕС получат больше сотрудников. По данным издания, ЕС стремится усилить представительства «в странах, имеющих ключевое значение для обеспечения соблюдения санкций» против России, а также выступающих партнерами блока по обороне.

По информации издания, сокращения решили провести, чтобы сэкономить примерно 20 миллионов евро в первый год и по девять миллионов евро в последующие три года. Как отмечает Politico, представленный план сокращений оказался мягче, чем предполагалось ранее. Издание сообщало в ноябре 2024 года, что ЕС готовит более масштабные сокращения — до 800 сотрудников.

Представитель Европейской комиссии не ответил на запрос издания.