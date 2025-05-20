Шесть человек погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом у границы Казахстана и России

CentralAsia (KZ) - В результате ДТП, произошедшего на автодороге Алматы — Екатеринбург у границы Казахстана и России, с участием автобуса и фуры погибли шесть человек, еще пять пострадали. Об этом сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

ДТП произошло утром 20 мая в двух километрах от пункта пропуска. В автобусе находились 10 иностранных граждан.

По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии со статьей о нарушении правил управления транспортными средствами, повлекшем гибель двух или более человек. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

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