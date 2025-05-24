На восстановление ледников уйдут столетия, даже если глобальное потепление будет обращено вспять, предупреждают ученые

CentralAsia (CA) - Новое исследование показывает, что горные ледники по всему земному шару не восстановятся в течение столетий — даже если вмешательство человека позволит вернуть планету к пределу 1,5°C, превысив его.

Исследование, проведенное под руководством Бристольского университета в Великобритании и Инсбрукского университета в Австрии, представляет собой первое глобальное моделирование изменения ледников до 2500 года при так называемом сценарии «перерасхода», когда планета временно превысит предел в 1,5°C до 3°C, прежде чем снова охладится.

Результаты показывают, что при таком сценарии ледники могут потерять до 16% своей массы по сравнению с миром, который никогда не перешагнет порог в 1,5°C.

Автор исследования доктор Фабьен Мосьон, доцент кафедры полярных изменений окружающей среды Бристольского университета, сказал: «Нынешняя климатическая политика ставит Землю на путь, близкий к 3°C. Очевидно, что такой мир гораздо хуже для ледников, чем тот, который придерживается предела в 1,5°C.

Мы хотели выяснить, смогут ли ледники восстановиться, если на планете снова похолодает. Многие люди задаются вопросом: восстановятся ли ледники при нашей жизни или при жизни наших детей? Наши результаты показывают, что, к сожалению, нет».

Рост глобальной температуры указывает на значительную вероятность превышения пределов Парижского соглашения, принятого десять лет назад. Например, прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений на Земле и первым календарным годом, превысившим отметку в 1,5°C.

Климатологи оценили будущую эволюцию ледников в соответствии со сценарием сильного превышения, при котором глобальная температура продолжит расти до 3,0°C примерно к 2150 году, затем снизится до 1,5°C к 2300 году и стабилизируется. Этот сценарий отражает отложенное нетто-нулевое будущее, в котором технологии отрицательных выбросов, такие как улавливание углерода, будут применяться только после превышения критического порога потепления.

Результаты показывают, что ледникам придется гораздо хуже, чем в мире, где температура стабилизируется на уровне 1,5°C без перегрева. К 2200 году будет потеряно еще 16% массы ледников, а к 2500 году — еще 11%, вдобавок к 35%, которые уже готовы растаять даже при 1,5°C. Эта дополнительная талая вода в конечном итоге попадает в океан, способствуя еще большему повышению уровня моря.

В исследовании использовалась новаторская модель с открытым исходным кодом, разработанная в Бристольском университете и партнерских институтах, которая моделирует прошлые и будущие изменения всех ледников мира, за исключением двух полярных ледяных щитов. Она была объединена с новыми глобальными климатическими прогнозами, подготовленными Бернским университетом в Швейцарии.

Модели ученых показывают, что для восстановления крупных полярных ледников после превышения температуры на 3°C потребуются многие века, если не тысячелетия. Для меньших ледников, таких как ледники в Альпах, Гималаях и тропических Андах, восстановление не произойдет до следующих поколений, но возможно к 2500 году.

Талая вода ледников в этих горных регионах жизненно важна для населения, живущего ниже по течению, особенно в засушливые сезоны. Когда ледники тают, они временно высвобождают больше воды - это явление известно как «пик воды» ледника.

Ученые говорят, что если ледники восстанавливаются, они снова начинают накапливать воду в виде льда, а это значит, что вниз по течению течет меньше воды. Этот эффект называют «водой из впадины», в отличие от воды из пика. Ученые обнаружили, что примерно в половине изученных ими бассейнов после 2100 года будет наблюдаться та или иная форма впадины. Пока рано говорить о том, насколько сильное влияние это окажет, но исследование — это первый шаг к пониманию многочисленных и сложных последствий климатических перепадов для водных систем, питаемых ледниками, и повышения уровня моря.