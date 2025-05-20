Мексиканский военный корабль врезался в Бруклинский мост: За 45 секунд до столкновения буксиры получили радиосигнал о помощи

CentralAsia (CA) - Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) представил первые результаты расследования в отношении мексиканского военного корабля, который врезался в Бруклинский мост в минувшие выходные, передает CBS News.

NTSB все еще ждет разрешения от правительства Мексики на доступ к судну Cuauhtémoc, которое остается пришвартованным у пирса №36 после столкновения.

Хронология движения судна до столкновения на Бруклинском мосту

Следователи будут выяснять, сыграли ли роль ветер и прилив в столкновении мачт 300-футового учебного судна Cuauhtémoc с Бруклинским мостом.

Следователи сообщили, что судно отошло от пирса №17 в сопровождении буксира и увеличило скорость непосредственно перед крушением в субботу.

«Мы посмотрим на состояние двигателя, на любые неисправности, проведем проверки двигателя и поговорим с экипажем о том, что могло произойти с двигателем», — сказал Брайан Янг, следователь по морским авариям NTSB. «Мы собираемся получить доступ ко всем различным электронным данным, чтобы определить, в какой момент судно начало ускоряться».

Чиновники представили хронологию инцидента, который, по их словам, начался, когда судно отошло от причала, чтобы направиться вниз по Ист-Ривер.

20:20 — судно начало отходить при помощи буксира.

20:24 — поступил запрос на помощь от других буксиров.

20:24 — 45 секунд спустя корабль врезался в Бруклинский мост.

20:27 — корабль остановился.

20:30 — На место прибыли сотрудники пожарной охраны Нью-Йорка и полиции Нью-Йорка.

Член правления NTSB Майкл Грэм сообщил, что предварительный отчет будет доступен примерно через 30 дней.

«Это начало долгого процесса. Мы не будем делать никаких выводов. Мы не будем строить догадки. Мы также не будем определять вероятную причину, пока мы на месте происшествия», — сказал Грэм. «Мы здесь, чтобы собирать скоропортящиеся доказательства, и это то, чем мы будем заниматься все время, пока будем на месте происшествия. И это займет столько дней, сколько потребуется».

Чиновники заявили, что на борту Cuauhtémoc находилось 277 человек, когда он потерпел крушение во время торжественного отправления в Исландию. На видео видно, как все три мачты отламываются, ударяясь о мостик, а некоторые члены экипажа болтаются на ремнях безопасности и держатся за провода.

Всего пострадало 22 члена экипажа, двое из которых погибли, а двое остаются в больнице в Нью-Йорке. Большая часть экипажа вернулась в Мексику.

Эксперты по морскому праву заявили, что иногда моряки обычно выстраиваются в строй на судовых верфях, покидая гавань, что, как предполагалось, и происходило на судне Cuauhtémoc. Но они заявили, что есть некоторые вопросы, на которые необходимо ответить.

«Были ли якоря готовы к отдаче? Это одно. Если двигатель продолжал работать на корму, есть ли процедура его выключения? На большинстве судов она есть», — сказал капитан Джеймс Стэплз, морской эксперт, не участвовавший в крушении.