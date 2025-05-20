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В Индонезии произошло извержение вулкана, столб пепла достиг 5,5 км

CentralAsia (CA) -  На востоке Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, сообщает CNBC Indonesia.

Столб пепла и дыма достиг 5,5 км над вершиной горы или около 7000 метров над уровнем моря. 

Сообщается, что порывы ветра постоянно выбрасывают пепел, что указывает на нестабильную вулканическую активность. Специалисты отмечают, что активность вулкана ещё относительно высока. Поэтому власти повысили уровень вулканической активности с уровня III до уровня IV.

Населению и туристам рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 6-7 км, а также сохранять спокойствие. Жителей населённых пунктов, расположенных в районах, подверженных стихийным бедствиям, предупредили о возможности лавовых наводнений в случае сильных дождей

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