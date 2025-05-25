Большинство смертей от передозировки среди молодежи США за последние 5 лет вызваны только фентанилом

CentralAsia (CA) - Смертельные передозировки среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в США, связанные только с синтетическими опиоидами, но не смешанные с другими веществами, выросли на 168% за пятилетний период с 2018 по 2022 год, показало новое исследование.

Работа, опубликованная в журнале Pediatrics, также показала, что уровень передозировок среди молодежи и комбинации наркотиков значительно различаются в зависимости от возраста, пола и расы/этнической принадлежности.

Передозировки, связанные только с синтетическими опиоидами, преимущественно фентанилом, имели самый высокий уровень смертельных исходов по сравнению с передозировками, связанными с другими комбинациями наркотиков, которые исследовали ученые. Это происходило независимо от возраста, пола и расы/этнической принадлежности.

До изучения данных считалось, что большинство смертельных передозировок среди молодежи связано с фентанилом в сочетании с другими веществами, такими как рецептурные опиоиды или кокаин. Однако, ученые обнаружили обратное —большинство смертей было вызвано только фентанилом.

Анализируя данные Национального центра статистики здравоохранения, исследователи охарактеризовали тенденции смертности от передозировки синтетическими опиоидами (преимущественно фентанилом) отдельно, а также в сочетании с пятью распространенными другими наркотиками (бензодиазепинами, героином, рецептурными опиоидами, кокаином и другими стимуляторами) среди молодежи в возрасте 15-24 лет с учетом возраста, пола и расы/этнической принадлежности за пять лет (с 2018 по 2022 год).

Исследователи обнаружили, что за пятилетний период исследования передозировки, связанные только с синтетическими опиоидами, увеличились на 168% — это самый высокий показатель смертельных исходов по сравнению с теми, которые включали комбинацию исследуемых препаратов, независимо от возраста, пола и расы/этнической принадлежности.

После смертей, вызванных только синтетическими опиоидами/фентанилом, следующие по величине показатели смертельных передозировок были связаны с фентанилом в сочетании с кокаином или другим стимулятором; при этом показатели различались по возрасту, полу, расе/этнической принадлежности и по времени. В 2018 году самые высокие показатели передозировки только синтетическими опиоидами/фентанилом были отмечены среди белой не испаноязычной молодежи. К 2022 году показатели смертности от передозировки только фентанилом среди чернокожих американцев, американских индейцев и коренных жителей Аляски, а также испаноязычной молодежи превысят показатели белой не испаноязычной молодежи. Что касается влияния пола и возраста, то во всех группах смертельные передозировки чаще всего происходили среди мужчин, а также среди всех молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет.