В Индии 11 человек заподозрили в шпионаже в пользу Пакистана

CentralAsia (CA) - За три дня в Индии 11 человек были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана. Аресты были произведены в ходе общенациональной кампании по пресечению шпионской деятельности, сообщает India Today.

По версии индийских властей, обвиняемых заманивали в шпионскую сеть в том числе через соцсети и приложения для обмена сообщениями, за денежные поощрения и лично в ходе визитов в Пакистан. Все задержанные — в возрасте от 20 до 30 лет, уточняет телеканал. Аресты произошли в трех штатах — Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш.

Канал NDTV писал, что в число задержанных входят тревел-блогер Джоти Малхотра, дважды посещавшая Пакистан, а также студент факультета политологии, охранник и бизнесмен Шахзад.

Конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился после того, как 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и в ответ начала операцию «Синдур». Четырехдневное военное противостояние, продолжавшееся с 7 по 11 мая, закончилось договоренностью военных двух стран о введении режима прекращения огня. Перемирие инициировал Пакистан.