Бомбардиро Крокодило и Тралалеро Тралала: В Казахстане заявили об опасности ИИ-мультфильмов

CentralAsia (KZ) - Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана выпустил заявление об опасности детских мультфильмов, которые «распространяют деструктивную информацию», передает informburo.kz.

Бомбардиро Крокодило, Тралалеро Тралала и другие персонажи стали известными в социальных сетях. Видео с ними набирают миллионы просмотров и лайков. Персонажи сгенерированы искусственным интеллектом, их озвучивают на итальянском языке. Недавно пользователи сети решили перевести ролики и были шокированы. По их словам, в описании Бомбардиро Крокодило говорится, что это «летающий аллигатор, который летает и бомбит детей в Газе и Палестине». Кроме того, в описании персонажей присутствуют нецензурная лексика и оскорбление бога.

«Комитет по охране прав детей выражает обеспокоенность в связи с распространением в интернете мультфильмов, внешне оформленных как детские, но содержащих скрытые деструктивные смыслы. Под видом безобидных видео детям навязывают искажённые образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности», – отметили в ведомстве.

В этой связи комитет по охране прав детей готовит предложения по совершенствованию нормативной базы с учётом современных цифровых реалий. Соответствующие письма направят в Министерство культуры и информации и МВД для дальнейшей проработки.

«Просим вас быть особенно внимательными к тому, что смотрят ваши дети, с кем они общаются и какие темы обсуждают в интернете. Регулярно разговаривайте с ребёнком, развивайте его критическое мышление и устойчивость к вредной информации. При выявлении подозрительного контента незамедлительно сообщайте в соответствующие органы. Ваше участие – главный фактор безопасности ребёнка в цифровой среде», – подчеркнули в Министерстве просвещения.

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