Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

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CentralAsia (CA) - Главы МИДов и министерств обороны стран Европейского союза на встрече в Брюсселе окончательно утвердили 17-й пакет санкций против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что в пакет включены около 200 танкеров, предположительно связанных с Россией.

«Новые меры также направлены на гибридные угрозы и права человека. В разработке находятся новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ»,— написала Каллас в социальной сети X.

По данным Bloomberg, введенные санкции могут коснуться «Сургутнефтегаза» и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East. Кроме того, страны ЕС готовят 18-й пакет ограничительных мер против России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что туда включат санкции в отношении газопровода «Северный поток», а также снижение предельной цены на российскую нефть. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, показатель может опуститься до $50 за баррель.