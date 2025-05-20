экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Венгрии окончательно одобрил выход из МУС

CentralAsia (CA) -  Парламент Венгрии большинством голосов окончательно одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Страна подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.

Проект закона о выходе из МУС поддержали 134 парламентариев, против проголосовали 37 членов парламента, передает Reuters. Решение о выходе вступает в силу через год после получения Генеральным секретарем ООН письменного уведомления.

Правительство Венгрии внесло законопроект на рассмотрение парламента 3 апреля. Представляя документ, глава венгерского МИД Петер Сийярто высказал мнение, что МУС стал сильно политизирован и разные страны используют его для достижения своих целей в международных конфликтах, передает ТАСС.

Решение о выходе из МУС было принято венгерскими властями после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В том же месяце Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер на арест.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com