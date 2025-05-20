Количество преступлений среди мигрантов в России выросло на 15% с начала года

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - В период с января по март 2025 года мигранты в России совершили на 15% преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число дел террористической направленности среди приезжих выросло втрое, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства добавил, что 65% тяжких преступлений мигрантов касаются оборота наркотиков. Также он отметил снижение преступности среди мигрантов за 2024 год на 1% по сравнению с 2023 годом. «В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 - 38 578 преступлений»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого, за 2024 год СКР возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц, работающих в сфере миграции. Это «значительно больше», чем было в 2023 году, заявил Бастрыкин. Фигуранты 707 дел — сотрудники МВД.

Ранее сообщалось, что российские суды приговорили более 21 тыс. иностранцев. Более 20 тыс. из них — жители стран СНГ. Чаще всего мигрантов признавали виновными в кражах и незаконном обороте наркотиков.