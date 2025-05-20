20 тыс. натурализованных граждан России, уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, находятся на передовой, - Александр Быстрыкин

- Азия и мир, политика
- 19:16, 20 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Уже 20 тыс. натурализованных граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как пишет «Коммерсант», он принял участие в сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Он рассказал о росте преступности среди мигрантов, выступил за введение для мигрантов обязательной биометрии и против приезда их семей для проживания в России. Также он сообщил, как продвигается расследование дела о теракте в «Крокусе».
Главные заявления Бастрыкина — в подборке «Ъ»:
О мигрантах и миграции
- С января по март 2025 года мигранты в России совершили на 15% преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В 2024 году мигрантская преступность сократилась почти на 1% в России.
- За 2024 год СКР возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции.
- Характерной чертой миграционной среды является ее радикализация. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в российское общество.
- Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну.
- Жилье, страховка, медобслуживание для мигранта в РФ должны оформляться за счет работодателя.
- Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать.
- Надо развивать внутреннюю миграцию, установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу именно граждан РФ, обеспечить достойный уровень гарантий и зарплаты российским специалистам.
О деле «Крокуса»
- Потерпевшими по уголовному делу о теракте в «Крокусе» проходят более 2,3 тыс. человек.
- 147 человек погибли при теракте в «Крокусе», трое числятся пропавшими без вести.
- Общий ущерб от террористической атаки составил шесть млрд руб.
- Уголовное дело насчитывает 500 томов, оно скоро уйдет в суд.
- В рамках дела следователи провели 300 осмотров и 2,5 тыс. судебных экспертиз.
- Арестованы 19 человек, включая четырех исполнителей — там была целая организованная группа.
О натурализованных россиянах на СВО
- СКР постоянно проводит рейды по выявлению новых россиян, получивших паспорт и не вставших на учет в военкомате. 80 тыс. мы уже отловили.