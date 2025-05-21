Ариунзул Чулуунбаатар стала пятой монгольской женщиной, взошедшей на высшую точку Земли

Ариунзул

CentralAsia (MNG) -

Национальная федерация скалолазания Монголии объявила, что мастер спорта международного класса по альпинизму Ариунзул Чулуунбаатар достигла вершины горы Эверест, высота которой составляет 8848 метров над уровнем моря.

Это достижение делает ее 17-м монгольским альпинистом и пятой монгольской женщиной, покорившей Эверест. Сейчас она спускается к Лагерю IV.

Ариунзул

Заслуженная спортсменка Гангаамаа Бадамгарав стала первой монгольской женщиной, успешно покорившей Эверест. С тех пор, как в 2005 году первый монгол ступил на «Крышу мира», за последние 20 лет вершину Эвереста покорили 17 монгольских альпинистов.

Напомним, что японка Дзюнко Табэи стала первой женщиной, покорившей Эверест по Юго-Восточному гребню в 1975 году.

источник: MiddleAsianNews

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