Сеть алкогольных магазинов Nicolas во Франции начала начала продавать монгольскую водку

CentralAsia (MNG) -

Компания APU официально начала продавать свои бренды Soyombo и Chinggis Grandkhaan через магазины Nicolas — специализированную сеть магазинов вина и спиртных напитков с более чем 500 филиалами во Франции.

«Через французскую сеть специализированных магазинов Nicolas мы не только знакомим потребителей с продукцией нашего национального бренда, но и распространяем монгольское наследие и ценности по всему миру», — говорится в заявлении APU.

Магазин Nicolas имеет более чем 200-летнюю историю и известен своим лучшим выбором вин, крепких спиртных напитков и ликеров.

Nicolas — французский винный ритейлер, у которого также есть магазины в других странах.

Nicolas — французский винный специалист, основанный в Париже в 1822 году и работающий в Лондоне с 1989 года. Первые магазины Nicolas были открыты в Париже в 1822 году, и с тех пор сеть разрослась до более чем 400 филиалов по всей Франции, с несколькими филиалами в Великобритании, Бельгии, Германии и Польше. В 1988 году Nicolas была куплена Groupe Castel.

Nicolas имеет в общей сложности 530 магазинов, расположенных в крупных городах по всей Франции и за рубежом, в частности в Великобритании, где есть 7 филиалов в Лондоне. Nicolas имеет более 1200 наименований вин, шампанского и других алкогольных напитков.

источник: MiddleAsianNews

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