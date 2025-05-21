экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госуниверситет Монголии подписал МоВ с компанией Huawei

CentralAsia (MNG) -  

Государственный университет Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Huawei по подготовке специалистов в области ИКТ.

В результате при поддержке Государственного университета Монголии будет создана Huawei ICT Academy, выдан сертификат Huawei HCIA, организованы совместные летние обучения, проведены конкурсы и турниры в области ИКТ, обновлено учебное оборудование Государственного университета Монголии.

Меморандум подписали ректор Государственного университета Монголии профессор Очирхуяг Баянжаргал и уполномоченный представитель Huawei Се Упэн, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству в таких областях, как искусственный интеллект, солнечная энергетика, цифровые решения и системы облачных технологий.

Также было решено, что преподаватели университета пройдут подготовку в качестве тренеров в Huawei ICT Academy, а студенты пройдут обучение по новым технологиям и оборудованию.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com