Всемирный день пчел: Монголия производит около 400 тонн меда в год

CentralAsia (MNG) -

Всемирный день пчёл — международный праздник, отмечаемый 20 мая — в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734—1773).

Проведение Всемирного дня пчёл служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчёлы при опылении растений и получении мёда и других продуктов пчеловодства (маточное молочко, пчелиный воск, прополис и т. д.).

Предложение отмечать День пчёл, выдвинутое Словенией, было единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Всемирному дню пчёл посвящена выпущенная в Словении к его первому празднованию в 2018 году памятная монета номиналом 2 евро.

В Монголии основы современного пчеловодства были заложены в 1959 году в сомоне Шаамар аймака Сэлэнгэ. С тех пор пчеловодство распространилось на лесостепные районы аймаков Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Дорнод, Архангай, Булган, Завхан, Увс и Ховд. Согласно современной практике, одна пчелиная семья в Монголии дает в среднем 7-14 килограммов меда в год. Исследователи пришли к выводу, что страна имеет большой потенциал для развития пчеловодства в высокодоходный сектор благодаря своим обильным ресурсам нектароносных растений. По оценкам, Монголия имеет возможность выращивать от 5 до 7 миллионов пчелиных семей, поддерживаемых более чем 230 видами сладкой, сочной и богатой пыльцой флоры из 43 ботанических семейств лесостепной зоны.

По последним статистическим данным, в стране пчеловодством занимаются 26 предприятий, которые управляют в общей сложности 1731 пчелиной семьей. Кроме того, пчеловодством занимаются 615 домохозяйств с общим числом пчелиных семей 13 703. Эти производители ежегодно производят около 400 тонн меда. Только в аймаке Дорнод пчеловоды прошлой осенью собрали 36,6 тонны меда от 1409 пчелиных семей.

источник: MiddleAsianNews

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