Филиппины и Монголия договорились об обучении английскому языку и заключили сделку в сфере сельского хозяйства

CentralAsia (MNG) -

Филиппины и Монголия в понедельник подписали соглашение, которое позволит монгольским правительственным чиновникам и молодежным лидерам изучать английский язык на Филиппинах.

В ходе двусторонней встречи в Маниле обе стороны также приветствовали прогресс, достигнутый в переговорах по соглашению о сельскохозяйственном сотрудничестве на фоне обеспокоенности по поводу глобальной продовольственной безопасности.

В связи с тем, что Монголия объявила английский язык своим вторым официальным языком, министр иностранных дел Энрике Манало и его коллега Батцэцэг Батмөнх обменялись нотами с целью проведения пилотной программы для монголов по изучению английского языка на Филиппинах, которая будет организована Советом по техническому сотрудничеству Филиппин.

«Обе стороны подтвердили свою приверженность реальному сотрудничеству посредством совместных инициатив, направленных на обучение английскому языку государственных служащих и молодежных лидеров, особенно в сельской местности, с целью содействия инклюзивному наращиванию потенциала, укрепления взаимопонимания и внесения значимого вклада в долгосрочные цели регионального развития Монголии», — говорится в совместном коммюнике, выпущенном по итогам двусторонней встречи.

Министры также подчеркнули, что продовольственная безопасность является главным приоритетом для Филиппин и Монголии, а также подчеркнули свою приверженность долгосрочной продовольственной безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях в соответствии с предлагаемым Меморандумом о взаимопонимании по сельскохозяйственному сотрудничеству, который разрабатывается двумя странами.

После встречи с Манало Батцэцэг также нанесла визиты вежливости президенту Фердинанду «Бонгбонгу» Маркосу-младшему и президенту Сената Фрэнсису «Чизу» Эскудеро.

Подтвердив общую приверженность мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству, Манало и Батцэцэг подчеркнули общие ценности, такие как свобода, демократия и права человека.

Они также подчеркнули важность «открытого, инклюзивного и основанного на правилах международного порядка, основанного на международном праве, равенстве и справедливости».

Манало заявил, что Монголия выразила поддержку усилиям Филиппин по мирному разрешению споров, поскольку обе страны подчеркнули, что верховенство закона должно преобладать перед лицом меняющихся вызовов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На своей совместной пресс-конференции Манало заявил, что он и Батцэцэг «подчеркнули важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций» и подтвердили приверженность Манильской декларации о мирном урегулировании споров.

«Помимо наших экономических связей, Филиппины и Монголия являются азиатскими демократиями, связанными общими ценностями свободы, прав человека и верховенства закона. В этом контексте мы подтвердили нашу общую заинтересованность в развивающемся Индо-Тихоокеанском ландшафте и в защите международного порядка, основанного на правилах», — сказал Манало.

Соглашение 1982 года призывает все страны разрешать споры без угроз, преследований или применения силы.

Отметив, что Филиппины и Монголия являются двумя странами с наиболее быстрорастущей экономикой в ​​мире, два дипломата договорились об активизации торговли и инвестиций путем расширения экономического сотрудничества в ряде областей.

Разделяя видение мира, свободного от ядерного оружия, Манало и Батцэцэг заявили, что зоны, свободные от ядерного оружия, «являются жизненно важными мерами укрепления доверия, которые способствуют достижению целей региональной безопасности и глобального разоружения». Они пообещали продолжить сотрудничество по содействию созданию зон, свободных от ядерного оружия, в контексте процесса рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Оба чиновника подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в области туризма, образования, трудового обмена и аутсорсинга, культуры и спорта, науки, технологий и инноваций (НТИ), снижения риска стихийных бедствий, обороны, борьбы с терроризмом, воздушного сообщения и противодействия транснациональной преступности.

Тем временем Батцэцэг пообещала содействовать благосостоянию около 500 филиппинских рабочих в Монголии, пока она и Манало изучают возможность переговоров по двустороннему трудовому соглашению. — MiddleAsianNews.

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