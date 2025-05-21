Военные инженеры Генштаба ВС Монголии приняли участие в международной программе обучения

CentralAsia (MNG) -

Военные инженеры Генерального штаба Вооруженных сил Монголии приняли участие в международной программе обучения, проходившей на базе 1115-го инженерного корпуса в Республике Корея.

Шестинедельная учебная программа проводилась в рамках Программы трехстороннего партнерства ООН (U.N. Triangular Partnership Program), направленной на повышение потенциала миротворцев в области инженерии, а также военного сотрудничества и отношений в оборонном секторе между Монголией и Республикой Корея.

Это была первая программа обучения по боевой инженерии, инициированная Республикой Корея, в которой приняли участие войска из стран, которые активно участвуют в миротворческих операциях ООН, включая Монголию, Республику Корея, Королевство Камбоджа, Королевство Таиланд, Республику Индонезия и Республику Филиппины. Войска обменялись практическим опытом и прошли обучение по эксплуатации и обслуживанию пяти видов инженерной техники, которые широко используются в миротворческих операциях, включая тяжелые экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, грейдеры и дорожные катки.

В церемонии закрытия учебной программы приняли участие бригадный генерал Инженерного корпуса армии Республики Корея Ким Тэ Ху, глава Представительства Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в Восточной и Северо-Восточной Азии Ганболд Баасанжав, директор Департамента международной политики Министерства национальной обороны Республики Корея Ли Сын Бом и военный атташе Посольства Монголии в Республике Корея полковник Тушиг Энхжаргал.

Отметив успешное развитие и расширение отношений и сотрудничества в оборонной сфере Монголии и Республики Корея, начальник инженерных войск Сухопутных войск Республики Корея бригадный генерал Ким Тэ Ху выразил глубокую признательность за итоги первой Консультативной встречи между Сухопутными войсками двух стран в 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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