Монголия и ЕС будут сотрудничать в целях стимулирования экономического роста. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -
Заместитель премьер-министра Монголии, министр экономики и развития Гантөмөр Лувсанням принял чрезвычайных и полномочных послов государств-членов Европейского Союза в Монголии, постоянных и нерезидентных.
На встрече, которая проводится ежегодно в ознаменование «Дня Европы», были подробно представлены текущее состояние экономики Монголии, а также текущая политика и меры реформ правительства.
Участники встречи обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества с Европейским союзом. В частности, заместитель премьер-министра подчеркнул важность укрепления сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами для реализации необходимой политики и реформ, направленных на ускорение экономического роста путем укрепления сектора образования и обеспечения мобильности человеческого капитала, одновременно укрепляя основы свободной рыночной экономики.
Послы выразили готовность поддерживать политику правительства Монголии и сотрудничать в продвижении стартапов, расширении сотрудничества в сфере инвестиций и частного сектора.
источник: MiddleAsianNews