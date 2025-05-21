Монголия и ЕС будут сотрудничать в целях стимулирования экономического роста. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Заместитель премьер-министра Монголии, министр экономики и развития Гантөмөр Лувсанням принял чрезвычайных и полномочных послов государств-членов Европейского Союза в Монголии, постоянных и нерезидентных.

На встрече, которая проводится ежегодно в ознаменование «Дня Европы», были подробно представлены текущее состояние экономики Монголии, а также текущая политика и меры реформ правительства.

Участники встречи обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества с Европейским союзом. В частности, заместитель премьер-министра подчеркнул важность укрепления сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами для реализации необходимой политики и реформ, направленных на ускорение экономического роста путем укрепления сектора образования и обеспечения мобильности человеческого капитала, одновременно укрепляя основы свободной рыночной экономики.

Послы выразили готовность поддерживать политику правительства Монголии и сотрудничать в продвижении стартапов, расширении сотрудничества в сфере инвестиций и частного сектора.

источник: MiddleAsianNews

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