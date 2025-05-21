Батцэцэг посетит Республику Индонезия с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Республику Индонезия с официальным визитом 21-22 мая 2025 года по приглашению Министра иностранных дел Республики Индонезия Сугионо. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Этот визит является первым визитом в Республику Индонезия на уровне министра иностранных дел Монголии с 1982 года, или 43 года спустя.

В рамках визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретится со спикером Народного собрания Индонезии Ахмадом Музани и проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Сугионо. Она также встретится с генеральным секретарем АСЕАН доктором Као Ким Хорном и президентом Института экономики АСЕАН и Восточной Азии Тецуя Ватанабэ для обмена мнениями по широкому кругу вопросов регионального сотрудничества.

Основной целью визита является расширение и развитие дружественных отношений и сотрудничества с Индонезией, влиятельным членом АСЕАН, стимулирование политического диалога, а также обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в международном и региональном сотрудничестве.

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