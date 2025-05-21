В Узбекистане вечером произошло землетрясение силой около 3 баллов

CentralAsia (KZ) - На территории Узбекистана 20 мая в 18:37 по бишкекскому времени произошло землетрясение силой около 3 баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в Ахангаранском районе Ташкентской области, в 125 км к северо-западу от города Баткен.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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