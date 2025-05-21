В Узбекистане вечером произошло землетрясение силой около 3 баллов
- Казахстан, происшествия
- 9:12, 21 мая 2025
- Просмотров: 471
CentralAsia (KZ) - На территории Узбекистана 20 мая в 18:37 по бишкекскому времени произошло землетрясение силой около 3 баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в Ахангаранском районе Ташкентской области, в 125 км к северо-западу от города Баткен.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения